الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد كهربا وهانى.. كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الحرس

كولر
كولر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء غدٍ ضمن الجولة الـ16 المؤجلة من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول - كريم الدبيس.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد فخري - محمد أفشة - أحمد القندوسي -أحمد عبدالقادر - حسين الشحات -  طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو

وضمت قائمة المستبعدين في مباراة الغد كلًا من:

محمود كهربا وكريستو ومحمد هاني ومحمود متولي وشادي حسين وأيمن أشرف وبرونو سافيو.

السويسري مارسيل كولر الاهلى حرس الحدود محمد هاني محمود كهربا الدورى المصرى

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