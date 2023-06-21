محمود العسيلي يكشف كواليس أغنية "سمع هس" لفيلم "بيت الروبي"

عبر الفنان محمود العسيلي عن سعادته بردود الأفعال حول اغنيته الجديدة “سمع هس”، والذي طرحت منذ أيام قليلة تزامنًا مع طرح فيلم “بيت الروبي”، الذي انطلق عرضه مؤخرًا .

وعن ردود الأفعال قال العسيلي لـ"الدستور": "سعيد للغاية بتقديم أغنية "سمع هس" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "بيت الروبي"، والذي يقدم بطولته كلا من كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، فالثنائي كانوا ذو طبيعة مبهجة والتعاون معهم كان أمر ممتع وأسعدني كثيرًا، والأغنية من كلمات فليبينو وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وقمنا بتسجيلها في فترة قليلة للغاية".

وعن الكواليس قال :"الكواليس كانت مبهجة وممتعه لأبعد الحدود، فالثنائي كان متعاون معايا بشكل كبير، وهما مصدر للطاقة الايجابية وكنت اشعر وكأننا تعاونا مئات المرات سويًا، فهما نجوم كبار ولديهم كاريزما فوق الوصف، فأنا من معجبي كريم عبدالعزيز واستمتع بالمتابعه لكل أعماله سواء سينما او تلفزيون والتعاون معه كان أمر انتظره منذ فترة، أما التعاون مع كريم محمود عبدالعزيز كان ممتع جدًا لأننا اصدقاء وهو شخص طيب ومحترم لأبعد الحدود".

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور دور الزوجين، بينما يجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر، والفيلم من إخراج بيتر ميمي.

يشارك في فيلم بيت الروبي، نخبة من أبرز نجوم الفن أبرزهم: كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.