ثقافة السلام تقدم "كهنة المعبد" ضمن الموسم المسرحي بقصور الثقافة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، العرض المسرحي "كهنة المعبد"، ضمن مشروع التجارب النوعية على خشبة مسرح قصر ثقافة السلام.

تدور أحداث العرض على متن سفينة، وهي الوطن، المحمل بالأحلام، نحو الأفضل، وتخوض السفينة رحلتها من الظلام للنور، وسط البحر، والأمواج والعواصف، نحو اكتشاف الحقائق، لتؤكد أهمية الفعل والعمل نحو عالم أفضل، يتخلص من السلطة الأبوية المحاصرة للشباب ومحاولة منهم لاكتشاف هويتهم وتحقيق أهدافهم من جديد.

ويجتمع على متن السفينة أطياف مختلفة من المجتمع في الاتجاهات الفكرية والأيديولوجية، وكذلك الطبقات الاجتماعية، وتتصاعد الأحداث، حيث يحتد الصراع بين قوى المجتمع المختلفة من بينهم شباب مواقع التواصل الاجتماعي، وأصحاب سلطة رأس المال، ومواطنين من بينهم المعتدلين، والظلاميين، حتى يواجه الجميع مخاوفهم، ويتحدون في مواجهة السلطة الأبوية التي تحول بينهم وبين الوصول لتحقيق الحلم، وفي مقدمتهم الفتى والفتاة من يمثلون العمل والإصلاح لوطن قوي يقاوم كل يضعفه.

العرض تأليف محمد النجار، إخراج همت مصطفى، أشعار أحمد عيسى، ألحان عمر فاروق، رؤية موسيقية وغناء زياد هجرس، استعراضات محمد المنوفي، ديكور وملابس مروان السيد، إضاءة أحمد أمين، تصميم دعايا، علاء الدين عاطف، وتصوير مدحت صبري، مساعدو الإخراج كريم محمد، محمود المصري، عبد الرحمن أحمد، مخرجان منفذان عبد الله خالد، محمود جاد. تمثيل: عبد الله خالد، تغريد خطاب، علي محمد، محمود جاد، ميرنا حسن، معاذ السيد، محمد حسين، يوسف أحمد، سعد سامي، علاء الدين عاطف، فاطمة هشام، أحمد وجيه، كريم محمد، شيماء ربيع، أحمد عطية، فاطمة مصطفى، ومشاركة ضيفة الشرف الفنانة هالة محمد، ومشاركة صوتية للفنان حسام التوني.

يأتي العرض ضمن النشاط المسرحي لفرع ثقافة القاهرة، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وانطلقت فعالياته ١٧ يونيو ويختتم مساء اليوم الأربعاء.