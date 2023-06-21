"أبوهميلة" يستعرض الأجندة التشريعية لحزب الشعب الجمهورى

خلال ملتقى الأحزاب السياسية..

أكد النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الحمهوري، أن حزبه تأسس عام 2012، كأحد الأحزاب التي أفرزتها ثورة 28 يناير، مشيرًا إلى أن الحزب منذ تأسيسه، اعتمد مبدأ معارضة جماعة الإخوان الإرهابية وسياساتها.

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن.. حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».

وتطرق "أبوهميلة"، إلى الحديث عن الأداء البرلماني لحزب الشعب الجمهوري، مشيرًا إلى أن أعضاء الحزب بالبرلمان شاركوا في معظم القوانين التي أصدرها المجلس، حيث أبدى الحزب رأيه في أكثر من 70 تشريعًا، كما قدم العديد من المقترحات في تشريعات أخرى.

وحول الأجندة التشريعية لحزب الشعب الجمهوري خلال الفترة المقبلة، أشار أبوهميلة إلى أنه يجري حاليًا، الإعداد لعددٍ من مشروعات القانون لعرضها على المجلس، أهمها قانون تنظيم الجامعات، إضافة إلى قانون حرية تداول المعلومات.

من جانبه، قال أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بالحزب، إن الحزب يعتمد مبادئ العمل المؤسسي، وهو ما ساعد على نشر مقراته بأنحاء الجمهورية، مما سهل تنظيم ونظم العديد من الدورات وورش العمل للأعضاء.

ولفت الألفي إلى أنه تم عقد العديد من ورش العمل لمناقشة وتقييم الأداء النيابي لنواب الحزب والأدوات الرقابية، كما تم عمل بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات، كما سيتم خلال الفترة المقبلة عقد دورات تدريبية للنواب واعضاء الحزب.

وأشار إلى أنه تم إعداد رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني، بمختلف المحاور التي يناقشها الحوار، كما نظم العديد من الصالونات لمناقشة القضايا التي يناقشها الحزب.

وحول الدور المجتمعي، أشار إلى أن الحزب يعمل على دعم مسيرة التنمية من خلال رؤية مصر 2030، ونفذ العديد من المبادرات في المجالات التوعوية والتنموية والخدمية والرياضية، مشيرا إلى أن كل محافظة على حدة نظمت فعاليات لدعم مسيرة التنمية.