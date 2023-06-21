الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون: أى تواجد للصين بكوبا هو خطر على الأمن القومى الأمريكى

الصين
الصين

قالت إيزابيل فنجيه، أستاذ القانون الدولي، إن إنشاء الصين قاعدة عسكرية في كوبا، لأنه تربطهما علاقات تاريخية فكوبا يحكمها حزب شيوعي والصين شيوعية، وطبيعي أن يكون هناك علاقات على أعلى مستوى بينهما.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات بينهما تطورت واليوم تفاقمت مع تفاعل البريكس، مؤكدة أن الصين تنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية والصراعات تذهب لما هو أبعد من ذلك بسبب محاولات التجسس بينهما.

أمريكا تعاني من أزمات داخلية 

وتابعت أن الاقتصاد هو من يضع ويخطط وأمريكا تعاني من أزمات داخلية اقتصادية، وأي تواجد للصين في كوبا هو خطر كبير على الأمن القومي الأمريكي. 

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