نيرمين الفقى نموذجًا.. كيف يمكن الحفاظ على رشاقتك بعد سن الخمسين؟

احتفلت اليوم الفنانة نيرمين الفقي بعيد ميلادها الـ52 عامًا، فقد ولدت في عام 1972 في مدينة الإسكندرية، وبدأت الدخول لعالم الشهرة من خلال الإعلانات التليفزيونية مع طارق نور، ثم عملت في مجال التمثيل.

ومن المعروف عن نيرمين الفقي رشاقتها وشكلها الصغير، وقالت إن السر في هذا هو الحفاظ على ممارستها للتمارين الرياضية بانتظام.

في السياق، يستعرض “الدستور” من خلال السطور التالية كيف يمكن للشخص الحفاظ على رشاقته بعد سن الخمسين، حسب موقع Hindustan times.

قضاء من 30 إلى 45 دقيقة من تمارين الكارديو يوميًا:

تمارين الكارديو هى المشي، والركض، وصعود الدرج أو القفز، لكن يجب ممارسة تمارين الكارديو أثناء النهار، إنها أفضل طريقة للحفاظ على تدفق الدم وهى المفتاح للشعور بالحيوية طوال اليوم.

التركيز على صحة العمود الفقري وإعادة تأهيل الكتف والركبة:

يجب قضاء من 10-15 دقيقة يوميًا في التركيز على هذه الأجزاء من جسمك وهى العمود الفقري والكتفان والركبتان، لأن هذه هى الأجزاء التي يستخدمها الأشخاص في معظم الحركات ولياقتهم البدنية وصحتهم تحدد مستويات لياقتهم البدنية.

تدريب القوة:

يجب أن يمارس الشخص من 20 إلى 25 دقيقة من تمارين القوة، وأهم شيء يجب القيام به بعد سن الـ50 هو العمل على قوة العضلات، فمع التقدم في العمر تقل كتلة العضلات في الجسم، بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، ومن المهم دمج هذا الجزء في روتين التمرين لتقوية العظام أيضًا.

النوم الكافي:

بصرف النظر عن ممارسة الرياضة بعد سن الـ(50 عامًا) يجب علي الاشخاص أيضًا التأكد من اتباع عادات أسلوب حياة صحي، يجب محاولة النوم لمدة من 7 إلى 8 ساعات في اليوم، فالشعور بالانتعاش أكثر أهمية، في الواقع نحن نبني عضلاتنا، بينما يستريح الجسم في الليل، لا يقتصر النوم على الصحة البدنية فحسب، بل يضمن الشعور بالانتعاش مع القدرة على العمل بنشاط في اليوم التالي.

شرب كمية كافية من الماء:

يجب أن يستهلك الشخص من 3 إلى 4 لترات من الماء يوميا، فالماء أمر لا بد منه في أي عمر، لكن مع تقدمنا في السن يحتاج الجلد إلى مزيد من الاهتمام مثلما تحتاج أجزاء أخرى من الجسم، سيضمن ذلك الحفاظ على رطوبة الجسم لتطهير الجسم من جميع السموم، ما يؤدي إلى بشرة أكثر نقاء.

التقليل من السكر المعالج واتباع نظام التغذية الكلية:

هناك سبب لقولهم إن السكر هو سم بطيء، يمكن أن يؤدي السكر المكرر إلى انخفاض مستويات الطاقة، وهو شيء لا تريده عند بلوغك سن الخمسين عاما، يمكن أن يؤدي قطع السكر من نظامك الغذائي إلى زيادة مستويات الطاقة لديك وتحسين قدرتك على التركيز.