الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يسلم عدد من الأسر الأولى بالرعاية مساهمات مالية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ولفيف من قيادات البنك، لبحث أوجه التعاون بين المحافظة والبنك للمساهمة في تعزيز جهود التنمية في جميع المجالات.

أشاد الشريف بالتعاون المثمر والبناء ما بين محافظة الإسكندرية والبنك الزراعى المصرى وثمن دور البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب والمرأة بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

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وسلّم محافظ الإسكندرية ورئيس البنك الزراعي المصري عدد من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، بونات مالية لصرف لحوم وسلع غذائية، وذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتزامنًا مع حلول عيد الأضحى.

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الإسكندرية الأسر الأولى بالرعاية صرف لحوم وسلع غذائية حياة كريمه مشروع تطوير حلقة السمك تطوير حلقة السمك الدعم للصيادين

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