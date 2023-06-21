روسيا: إسقاط 3 طائرات أوكرانية مسيرة خارج موسكو

قالت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إن طائرتين بدون طيار أسقطتا خارج موسكو أثناء اقترابهما من مستودعات وحدة عسكرية محلية، في أحدث محاولة أوكرانية لضرب أهداف داخل روسيا، خلال المراحل الأولى من الهجوم المضاد.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية تعيد تجميع صفوفها بعد ما وصفه بالفشل في الهجوم المضاد ويمكن أن تستعد لمحاولات جديدة لمهاجمة مواقع روسية.

وأفادت وسائل إعلام روسية أن الطائرتين المسيرتين سقطتا بالقرب من قرية لوكينو، وهى جزء إداري من مدينة موسكو. وبحسب ما ورد تم العثور على حطام طائرة بدون طيار ثالثة على بعد حوالي 20 كيلومترًا (12 ميلاً). ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار او إصابات.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها كانت "محاولة فاشلة لهجوم إرهابي" من قبل "نظام كييف" على منشآتها في منطقة موسكو، مضيفة في بيان لها، أن جميع الطائرات الثلاث بدون طيار تم إسقاطها عن طريق التشويش الإلكتروني.