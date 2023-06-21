الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: إسقاط 3 طائرات أوكرانية مسيرة خارج موسكو

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

قالت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إن طائرتين بدون طيار أسقطتا خارج موسكو أثناء اقترابهما من مستودعات وحدة عسكرية محلية، في أحدث محاولة أوكرانية لضرب أهداف داخل روسيا، خلال المراحل الأولى من الهجوم المضاد.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية تعيد تجميع صفوفها بعد ما وصفه بالفشل في الهجوم المضاد ويمكن أن تستعد لمحاولات جديدة لمهاجمة مواقع روسية.

وأفادت وسائل إعلام روسية أن الطائرتين المسيرتين سقطتا بالقرب من قرية لوكينو، وهى جزء إداري من مدينة موسكو. وبحسب ما ورد تم العثور على حطام طائرة بدون طيار ثالثة على بعد حوالي 20 كيلومترًا (12 ميلاً). ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار او إصابات.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها كانت "محاولة فاشلة لهجوم إرهابي" من قبل "نظام كييف" على منشآتها في منطقة موسكو، مضيفة في بيان لها، أن جميع الطائرات الثلاث بدون طيار تم إسقاطها عن طريق التشويش الإلكتروني.

السلطات الروسية أوكرانيا طيار موسكو اقترابهما

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

أول رد من محمد رمضان على قرار الحجز على فيلته بأكتوبر

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

حقيقة ظهور كائن بحرى غريب بشواطئ الإسكندرية

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

كيف احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاد ابنه الأمير ويليام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية