قرّر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بمنشأة القناطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقررت نيابة الجيزة فى وقت سابق، حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات مالية بينهما، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في منشأة القناطر، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في إحدى قرى منشأة القناطر.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شخصين، ما أسفر عن مقتل أحدهما، نتيجة خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق