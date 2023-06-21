لمواجهة التحايل.. الاتحاد الأوروبى يُعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على إطلاق حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، لمواجهة التحايل على العقوبات من خلال دول ثالثة وشركات.

وفرض الاتحاد الأوروبي، 10 حزم من العقوبات تجاه روسيا، منذ انطلاق عمليتها العسكرية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتضررت البنوك والشركات والأسواق - حتى أجزاء من قطاع الطاقة الحساس. يخضع أكثر من 1000 مسئول لتجميد الأصول وحظر السفر.

اشتمل الكثير من العمل في الدفعة الأخيرة من العقوبات على سد الثغرات بحيث لا تمر البضائع الحيوية لجهود بوتين الحربية عبر الدول التي تتاجر مع الاتحاد الأوروبي والتي حافظت على علاقة عمل كالمعتاد مع موسكو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الحزمة الجديدة "ستوجه ضربة أخرى لآلة بوتين الحربية من خلال قيود التصدير المشددة، وتستهدف الكيانات التي تدعم الكرملين".