الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادة الإعدادية والأزهرية (صور)

جريدة الدستور

كرّم خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية في الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم، مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وقيادات كنائس مطروح، ومديرى المديريات والادارات بمطروح ومفتاح الجرارى نقيب معلمى مطروح، ومديرى الإدارات التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور.

وقدم محافظ مطروح التهنئة للمتفوقين أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، وكذلك القادرون باختلاف بالمدارس الفكرية ومنحهم شهادات التقدير ومكافآت مالية؛ تحفيزا لهم على مواصلة التفوق والنجاح مع تأكيد التحفيزالمستمر لهم؛ تتويجًا لاجتهادهم طوال العام واستحقاقهم للتفوق والتميز. 

كما قدم الشكر والتقدير لأولياء الأمور والمعلمين كنماذج القدوة والمثل الأعلي فى حياتهم ويضحون بالغالى والنفيس لرعايتهم والحفاظ عليهم وما بذلوه من جهد طوال العام الدراسى، ودعا الطلاب لمواكبة روح العصر مع إدراك أهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة  المُسانِدة لإجتهادكم وزيادة وتطوير قدراتهم من أجل الأفضل، وليس من أجل إشغالهم بما لا يفيد. 

وأكد الاهتمام بدعم العملية التعليمية التي يقوم على أساسها التنمية الشاملة بالمجتمع واستغلال ثرواته وإمكانياته من خلال عقول ناضجة قادرة على مسايرة التقدم، باعتباره أهم القطاعات التي تُبنى عليها القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى، وبناء الجمهورية الجديدة، موجّهًا الشكر والتقدير للقائمين على منظومة التعليم العام والأزهري بمطروح.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة؛ تقديرًا لما قدموه من جهد وعطاء خلال رحلة عملهم الوظيفية في خدمة المحافظة والمشاركة في جهود تنميتها مع التأكيد على أن باب المحافظة مفتوح دائمًا لأبنائها واستيعاب آرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح والعمل، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي جميعا كأسرة واحدة، متمنيًا لهم بداية حياة جديدة موفقة.

IMG-20230621-WA0050
IMG-20230621-WA0050

٢٠٢٣٠٦٢١_١٥١٣٠٠
٢٠٢٣٠٦٢١_١٥١٣٠٠
التكنولوجية الحديثة الجمهورية الجديدة الشهادة الإعدادية العامة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح القطاعات الخدمية أوائل الشهادة الإعدادية عمد ومشايخ مطروح محافظ مطروح

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

أول رد من محمد رمضان على قرار الحجز على فيلته بأكتوبر

الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بالسادس من أكتوبر

حقيقة ظهور كائن بحرى غريب بشواطئ الإسكندرية

قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

كيف احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاد ابنه الأمير ويليام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ميثاق مالى عالمى جديد

إسراء شوقي

لا شىء مجانيًا عند الغرب.. ونحن أيضًا

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية