محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادة الإعدادية والأزهرية (صور)

كرّم خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية في الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والشيخ عبدالعظيم سالم، مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وقيادات كنائس مطروح، ومديرى المديريات والادارات بمطروح ومفتاح الجرارى نقيب معلمى مطروح، ومديرى الإدارات التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور.

وقدم محافظ مطروح التهنئة للمتفوقين أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، وكذلك القادرون باختلاف بالمدارس الفكرية ومنحهم شهادات التقدير ومكافآت مالية؛ تحفيزا لهم على مواصلة التفوق والنجاح مع تأكيد التحفيزالمستمر لهم؛ تتويجًا لاجتهادهم طوال العام واستحقاقهم للتفوق والتميز.

كما قدم الشكر والتقدير لأولياء الأمور والمعلمين كنماذج القدوة والمثل الأعلي فى حياتهم ويضحون بالغالى والنفيس لرعايتهم والحفاظ عليهم وما بذلوه من جهد طوال العام الدراسى، ودعا الطلاب لمواكبة روح العصر مع إدراك أهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة المُسانِدة لإجتهادكم وزيادة وتطوير قدراتهم من أجل الأفضل، وليس من أجل إشغالهم بما لا يفيد.

وأكد الاهتمام بدعم العملية التعليمية التي يقوم على أساسها التنمية الشاملة بالمجتمع واستغلال ثرواته وإمكانياته من خلال عقول ناضجة قادرة على مسايرة التقدم، باعتباره أهم القطاعات التي تُبنى عليها القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى، وبناء الجمهورية الجديدة، موجّهًا الشكر والتقدير للقائمين على منظومة التعليم العام والأزهري بمطروح.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة؛ تقديرًا لما قدموه من جهد وعطاء خلال رحلة عملهم الوظيفية في خدمة المحافظة والمشاركة في جهود تنميتها مع التأكيد على أن باب المحافظة مفتوح دائمًا لأبنائها واستيعاب آرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح والعمل، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي جميعا كأسرة واحدة، متمنيًا لهم بداية حياة جديدة موفقة.

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