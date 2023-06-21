الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد منفذى بيع اللحوم بحى أول طنطا

جريدة الدستور

أكد محافظ الغربية حرص المحافظة لتوفير لحوم طازجة ومدعمة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المنافذ المخصصة، بجانب توفيرها داخل معارض فرحة العيد، وذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم داخل منافذ حي أول طنطا.

خلال الجولة، تفقد المحافظ منفذ بيع اللحوم الطازجة والحية بشارع أحمد ماهر بطنطا، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء اللحوم المدعمة، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى، كما تفقد محافظ الغربية منفذ بيع اللحوم بمعرض فرحة رمضان بأرض البوريفاج الذي يوفر أنواع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشار رحمي إلى أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع، خاصة اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، مع استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

المنافذ توفر اللحوم الطازجة محافظ الغربية يتفقد منفذي بيع اللحوم بحي أول طنطا احتياجات المواطن إقبال كبير من المواطنين أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية احتياجات المواطنين الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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