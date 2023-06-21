محافظ سوهاج يبحث استعدادات بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، اجتماعًا لبحث الاستعدادات اللازمة لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية " تحيا مصر" بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

ورحب محافظ سوهاج في بداية الاجتماع بالحضور، مؤكدًا أهمية البدء في تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، والبالغ عددها 30 مجمعًا خدميًا بقرى "حياة كريمة"، وإزالة المعوقات لتقدم خدماتها للمواطنين في أقرب وقت ممكن، حتى يشعر المواطن السوهاجي بما تم من إنجاز على أرض المحافظة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ناقش الاجتماع معاينة عدد من المجمعات على أرض الواقع بمركزي المنشاة، ودار السلام، حيث تبين وجود بعض الملاحظات وجاري العمل على تلافيها، ووجه المحافظ باستكمال أعمال المعاينات على الطبيعة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بعدم فتح المبنى للعاملين لحين الانتهاء من أعمال الواجهات، وتلافي ملاحظات اللجنة خلال مرورها على المجمعات.

تناول الاجتماع مناقشة ضرورة الانتهاء من الأعمال الفنية للكهرباء ومياه الشرب بالمجمعات بمراكز "المنشأة، دار السلام، وجرجا"، حيث سيتم فرش تلك المجمعات في أول يوليو المقبل، ووجه المحافظ بضرورة استلام مباني المجمعات بالثلاث مراكز كاملة التشطيب والبدء في أعمال الفرش والأثاث.

من جانبه، أوضح محمد جمال القصير ممثل وزارة التنمية المحلية أنه سيتم تسليم فرش المجمعات للوحدات المحلية في أول يوليو المقبل، وسيتم البدء بمركز دار السلام، ثم مركز المنشاة، ثم مركز جرجا، مشيرا إلى بدء العمل في المجمعات بعد الفرش بداية شهر أغسطس القادم، وتواجد الموظفين، لافتا إلى أنه سيتم عرض بعض التوصيات على رئاسة مجلس الوزراء منها " تركيب أجهزة لايف بمجمعات الخدمات، وتواجد خزانات مياه بكل وحدة، وتواجد خط نت عالي السرعة لخدمة المراكز التكنولوجية بالمجمعات، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية المختلفة برفع مستوى النظافة بمحيط كافة المجمعات الخدمية، وتنسيق الموقع العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لتشغيل تلك المجمعات، لافتا إلى قيامه بعدد من الجولات الميدانية خلال الأيام القليلة القادمة للمرور على جميع المجمعات الخدمية.