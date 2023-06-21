خالد الجندى: تقربوا إلى الله فى هذه الأيام المباركة فلا وقت لنضيعه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هذه الأيام المباركات التي نعيشها، يجب أن نتقرب فيها من رب السماوات فاجتهدوا في طاعة الله فلا وقت لدينا لنضيعه.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك من شياطين الإنس من يحاول أن يجتذب عقولكم لأمور وجدليات ومهاترات تضيع الأوقات وتفسد قلوبكم وتزرع الضغينة بين أنفسكم وفي قلوبكم، ويتطاولون فيها على أهل الله والثوابت وينشرون الفواحش.

شياطين الإنس ملأوا طباق الأرض

وتابع أن شياطين الإنسن ملأوا طباق الأرض وملأوا هذا الكائن الوافد على الحضارة البشرية وهو السوشيال ميديا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان من تفرقة وضغينة وأكاذيب وتطاولات.

ووجه لجمهوره نصيحة قال فيها انقطعوا عن الدنيا إلى رب الدنيا، انقطعوا عن الناس لرب الناس، فلا وقت لنضيعه فالحجيج يتوافدون على بيت الله من كل فج عميق وهم يلبون الله.