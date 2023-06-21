ثقافة الغردقة تقدم العرض المسرحي "والعشاء على شرفك"

شهد مسرح نادي الشبان المسلمين بمدينة الغردقة، توافد العديد من أهالي محافظة البحر الأحمر، وذلك لحضور الليلة الأولى من ليالي العرض المسرحي "والعشاء على شرفك" لفرقة قصر ثقافة الغردقة المسرحية، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ويستمر حتى الأحد المقبل 25 يونيو الحالي.

تدور أحداث العرض المسرحي، حول شاعر ومؤلف أربعيني يدعي "وونك" يقابل زميلته منذ أيام الدراسة تدعي "لولو" بمطعم لكي يبيع لها روايته نظرًا لاحتياجه الشديد للمال، لمعالجة ابنه الذي يعاني من ضعف بعضله القلب، وحيث إن المطعم يقدم وجبة من مخ القردة الحية يعترض وونك على ذلك ويقوم بتهريب القرد لتقدم في الأخير الوجبة من مخه وهو حي عقابا له على ما فعله.

العرض إعداد وإخراج محمد طلعت، دراماتورج أحمد عصام، دراما استعراضية محمد النجار، تصميم ديكور وملابس أحمد البحاري، ويقدم بإشراف فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.