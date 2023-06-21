ذبائح دون زبائن.. "الدستور" داخل سوق الجزارين بمنطقة الوراق قبل عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يهل علينا الأربعاء المقبل، والذي يحرص فيه العديد من المواطنين على شراء اللحوم والاضحية كونها أبرز الطقوس الدينية ومظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ما يجعل المواطنين يتوافدون على محال الجزارة بمختلف المناطق لاقتناء اللحوم وإعداد ولائم العيد التي أساسها يكون اللحوم الحمراء.

وقبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك تجولت "الدستور" داخل سوق الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، كونه أحد أشهر الأسواق الخاصة بالجزارة، لرصد أسعار اللحوم الحمراء وحجم إقبال المواطنين قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، والتي جاءت على النحو التالي.

يقول محمد هاشم، أحد الجزارين بسوق الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن الإقبال خلال العام الجاري تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ضعيف مقارنة بالإقبال خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن أصحاب محال الجزارة من قبل وخلال الأعوام الماضية كانوا يقومون بفتح محالهم على مدار الساعة على عكس العام الجاري، والذي شهد ركودا شديدا حتى الوقت الحالي.

أوضح فاروق الشيخ، أحد أصحاب محال الجزارة بسوق الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن أسعار اللحوم الحمراء تواصل ارتفاعها، حيث وصل سعر كيلو الكندوز لـ300 و360 جنيهًا واللحم الكبيرة 260 لـ300 جنيه بمختلف المناطق المحال، وهو ما تسبب في ضعف الإقبال خلال الموسم الحالي، على الرغم من استعدادات الجزارين.

من جانبه أضاف محمود مجدي، أحد أصحاب محال الجزارة بسوق الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن أصحاب محال الجزارة اكتفوا خلال الوقت الحالي بذبح ماشيه أو اثنين على الأكثر بسبب ضعف الإقبال، لافتاً إلى أن الركود الذي يشهده السوق هو ما تسبب في قلة الذبائح قائلًا: "هناك زبائن طبعًا لكن اللي كان بياخد 10 كيلو و15 بقى يكتفي باتنين كيلو أو بالكتير 5 كيلو عشان كدة بندبح قليل".

سوق الجزارين

سوق الجزارين

سوق الجزارين