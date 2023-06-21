الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الدستور" داخل شارع الرحمة بمنطقة خورشيد.. التجار يشكون الركود فى شراء الأضاحى

اضاحي العيد
اضاحي العيد

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تعد اللحم بتصنيفاتها الوجبة الرئيسية على المائدة المصرية.

تجولت "الدستور" بداخل أشهر أسواق الأضاحي بالإسكندرية من داخل شارع الرحمة؛ لرصد أسعار الأضاحي للكيلو الواحد من الأبقار والضأن والماعز.

يقول عيسى السيد، أحد تجار المواشي، إن الإقبال على شراء الأضاحي بمختلف أنواع المواشي هذا العام منخفض جدًا ومع اقتراب أيام العيد من المتوقع أن يزداد انخفاضه نتيجة ارتفاع أسعاره؛ لضعف ثمنه عن العام الماضي.

تابع، أن متوسط سعر الكيلو الواحد للعجول يبلغ 150 جنيهًا، أما أسعار الكيلو الواحد من لحم الضأن فهو يبدأ من سعر 150 جنيها حتى 180 جنيهًا؛ ليزيد عن اللحم البقري أو الجاموسي.

واصل، أن وزن الأضحية الجيد من الخراف يبدأ من 50 كيلو، ليكون متوسط سعر الأضحية كاملة من 10000 ليصل إلى حد 15000 ويعد أفضل أنواعه الضأن البرقي، أما سعر العجول البقري أو الجاموسي فتبدأ من 40 ألفًا لتصل إلى 100000 جنيه، وهو سعر مضاعف مقارنة بالعام الماضي.

وتابع محمود إسماعيل، أحد تجار المواشي، أنه أثناء تربية الأضحية هناك فوارق في طريقة تربيتها تجعل أضحية أفضل من الأخرى، وهي طريقة الغذاء والمرعى، ومكان تربيتها ونظافته، والتي تشجع الزبائن على شرائها بضمان.

وتابع مصطفى الريس، أحد تجار المواشي، أن المشتري لا يعرف تفاصيل جودة شراء الماشية، والتي بدور تاجر المواشي أن يرشده، لتتحدد حسب أسنانها، ولضمان جودة الماشية وطريقة تغذيتها وتثمينها على الأكل المخصوص لها من العلف، وليس على أكل القمامة.

وأشار إلى أن شراء الصكوك هذا العام لجأ كثير من المواطنين لشرائه بدلا من شراء أضحية كاملة، وهذا بسبب ارتفاع أسعارها المضاعف عن العام الماضي؛ بسبب ارتفاع أسعار العلف والذي فاق قدرة المواطنين الاقتصادية.

اضاحي العيد
اضاحي العيد
اضاحي العيد
اضاحي العيد
اضاحي العيد
اضاحي العيد
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