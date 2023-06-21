الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم تحرش بسيدة بأحد شوارع المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج، الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بسيدة بأحد شوارع منطقة المرج.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وأقرّت المجنى عليها أمام جهات التحقيق بأن المتهم يبدو وأنه كان متعاطى المواد المخدرة، لقيامه بالتحرش بها أمام جميع المارة بأحد شوارع منطقة المرج.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم عاطلًا بالتحرش بها أمام المارة بأحد شوارع المنطقة، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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