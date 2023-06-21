الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اقتصادى: زيارة رئيس وزراء الهند تهدف لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين

تبادل تجاري
تبادل تجاري

قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير الاقتصاد الدولي، إن زيارة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند لمصر هدفها زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند، بالإضافة إلى توفير القمح من مصدر دائم في ظل الأزمة "الروسية- الأوكرانية" القائمة حتى الآن، التي تسببت في تهديد واردات القمح سواء من روسيا أو أوكرانيا أو من رومانيا.

وأضاف عبدالمطلب في تصريح خاص لـ"الدستور"، من الممكن أن تكون الهند من أحد البلدان التي تورد الحبوب إلى مصر خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هناك اتفاقات مشتركة بين مصر والهند في مجال التنمية الثقافية ومجال تنمية التعاون الصناعي والتكنولوجيا وهناك استثمارات مشتركة في صناعة الرقائق.

ويوجد بين مصر والهند علاقات اقتصادية تاريخية قوية وطيدة، حيث تمتد علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين لعدة قرون، وتعتبر الهند هي الشريك الرئيسي لمصر في جنوب آسيا، وتتمثل أهم المجالات التي تشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين في التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والسياحة، حيث فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند في عام 2020 حوالي 3.5 مليار دولار، وتتمثل أهم المنتجات التي تتم تداولها بين البلدين في البترول والمنتجات البترولية والملابس والمجوهرات والأدوية والأسمدة.

ويعمل البلدان على تعزيز التعاون الاستثماري بينهما، حيث تتواجد شركات هندية كبرى في مصر في عدة قطاعات مثل الاتصالات والتكنولوجيا والصناعات الكيماوية والمنتجات الأساسية، كما تتواجد شركات مصرية في الهند في مجالات الإسكان والتعليم والزراعة والمنتجات البترولية.

جدير بالذكر أن ناريندرا مودى، رئيس وزراء الهند، قد أعلن عن أنه سيقوم بزيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المقرر لأن يقوم رئيس وزراء الهند بزيارة إلى القاهرة يومي 24 و25 يونيو الجاري.

الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب مودي رئيس وزراء الهند التبادل التجاري مصر رومانيا

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