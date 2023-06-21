الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بحيازة كيلو "هيدرو" فى مدينة بدر

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيدرو، وزنت كيلو جرامًا بمدينة بدر.

وطالبت النيابة سرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، كما طالبت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من  ضبط أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة القسم وبحوزته كمية من الهيدرو المخدر وزنت كيلو جرامًا، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أحد الأشخاص المواد المخدر بدر هاتف محمول شرطة بدر الاشخاص

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