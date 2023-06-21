الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل مسن لسرقته في المرج

أقر “شادي. ع”، و"مؤمن. م"، أمام جهات التحقيق بالمرج، بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه "عبدالسلام. م" بهدف سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

واعترف المتهم الأول بأنه كان على علم من أحد أصدقاءه بأن المجنى عليه سيقوم ببيع شقته وسيتحصل على نصف المبلغ يوم ارتكاب الواقعة فقام بتتبع خط سيره، وعندما تأكدوا من وجود المبلغ المالى برفقته، قاموا بإيقافه وتهديده بالسلاح الأبيض، وعندما حاول الإستغاثة قاموا بطعنه طعنه نافذه.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بالعثور على جثة مواطن به طعنة نافذة، وبإجراء التحريات الأمنية واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، كما أقروا بسرفتهم مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه من المجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.