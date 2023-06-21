الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل مسن لسرقته في المرج

حبس
حبس

أقر “شادي. ع”، و"مؤمن. م"، أمام جهات التحقيق بالمرج، بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه "عبدالسلام. م" بهدف سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

واعترف المتهم الأول بأنه كان على علم من أحد أصدقاءه بأن المجنى عليه سيقوم ببيع شقته وسيتحصل على نصف المبلغ يوم ارتكاب الواقعة فقام بتتبع خط سيره، وعندما تأكدوا من وجود المبلغ المالى برفقته، قاموا بإيقافه وتهديده بالسلاح الأبيض، وعندما حاول الإستغاثة قاموا بطعنه طعنه نافذه.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بالعثور على جثة مواطن به طعنة نافذة، وبإجراء التحريات الأمنية واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، كما أقروا بسرفتهم مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه من المجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إحالة المتهم ارتكاب الواقعة استغاثة أصدقائه اعترافات المتهم

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس هيئة قناة السويس يُعلن طرح 20% من أسهم "الرباط وأنوار السفن" في البورصة

بعد 9 سنوات من الحكم.. إشادات قبطية بأوضاع المسيحيين في عهد السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة