خبير اقتصادي: حجم التبادل التجاري المصري الهندي تخطى الـ3.5 مليار دولار

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية الأسبق، إنه التعاون الاقتصادي لبمصري الهندي، بدأ عام 1955، ليتطور حجم التبادل التجاري بين البلدين ويبلغ 3.5 مليار دولار عام 2020، حيث بلغت الصادرات المصرية للهند 2.3 مليار دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من الهند حوالي 1.2 مليار دولار.

وأضاف “عبدالظاهر” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركات الهندية تستثمر في العديد من المجالات بمصر، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمياه والصناعات الخفيفة والثقيلة والزراعية والسياحة. وتقوم الشركات المصرية والهندية بتشجيع التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.

وأوضح أنه من بين المنتجات الرئيسية التي تصدرها مصر إلى الهند “البترول والغاز والملابس والمنسوجات والمواد الكيميائية والأسمدة والأغذية”.

ومن جانبها، تصدر الهند إلى مصر العديد من المنتجات، بما في ذلك السيارات والأدوية والملابس والمجوهرات والإلكترونيات.

وأشار الي أنه بشكل عام، فإن التعاون الاقتصادي بين مصر والهند يساعد على دفع عجلة النمو الاقتصصادي في البلدين، وتحقيق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات المشتركة. كما يساهم التعاون الاقتصادي بين البلدين في تنمية الصادرات والواردات، وتوسيع السوق العالمية للمنتجات المصرية والهندية.

وأكد أن التعاون المصري الهندي يشمل مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا والصحة والتعليم.