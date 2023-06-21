الأربعاء 21 يونيو 2023
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عالم

باحثة توضح لـ"الدستور" أهمية مشاركة السيسي فى قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"

نرمين كامل
نرمين كامل

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الخميس، في القمة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان “ميثاق التمويل العالمي الجديد”، بجانب عدد من قادة وزعماء دول العالم.

وفي هذا السياق، قالت نرمين سعيد كامل الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه صباح الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد “التي ستعقد على مدار يومي الخميس والجمعة.

وأشارت كامل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد” تأتي في إطار العلاقات المتنامية بين القاهرة وباريس التي كانت قوية قبل الثلاثين من يونيو ومضت في الطريق الصحيح منذ ذلك الحين بفضل سياسات خارجية انفتحت على جميع الدول وسعت لتوطيد الصداقات وتصفير الأزمات.

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وأضافت كامل، أن التنسيق المصري مع فرنسا يأتي ضمن حالة من التنسيق مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي على كل المستويات كان آخرها الزيارة التي قام بها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى القاهرة ولقائه بمسؤولين مصريين حيث تعتبر مصر دولة محورية بالنسبة لأوروبا في التعاون على أكثر من مستوى يأتي من أهمها التنسيق في مجال الطاقة النظيفة وتوريد الكهرباء عبر القاهرة إلى جنوب أوروبا فضلًا عن التنسيق العسكري وكون مصر تلعب دورًا مهمًا في محاولة احتواء الهجرة غير الشرعية.

مشاركة السيسي تأتي لمناقشة الأمور الاقتصادية في ظل ظروف عالمية معقدة

وأوضحت كامل أن زيارة الرئيس السيسي ومشاركته في قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد” تأتي لمناقشة الأمور الاقتصادية التي تأتي في ظروف عالمية بالغة الضغط والتعقيد بسبب توالي الأزمات الدولية من تفشي وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تسبب به ذلك من أزمة في الأمن الغذائي واضطراب في سلاسل الإمداد وتوقف الشحن وغيرها.

ولفتت كامل إلى أنه من المتوقع أن يتم الخروج من قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد” بقرارات تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

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السيسي باريس ميثاق التمويل العالمي الجديد الاتحاد الأوروبي اوروبا

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