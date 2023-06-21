طارق فهمي لـ"الدستور": السيسي يتحدث باسم الدول النامية في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في فرنسا، غدا الخميس، وذلك بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" مهمة للغاية وتأتي تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على اعتبار أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تسمح بذلك.

وأشار فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك جزء من الزيارة مرتبط بتعزيز المبادرات الدولية التى تستهدف الدول النامية والأزمة الاقتصادية وتداعياتها دوليا وإقليميا وارتدادت الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الغذاء وسلاسل الإمداد.

أهمية مشاركة السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

وأكد فهمي، أن الزيارة لها هدف أساسي واحد وهو وضع أدوات لتمويل المشروعات وتحقيق التنمية المهمة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي سيشارك في قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد” كممثل للدول النامية وبالتالي سيكون هناك مشاركة مهمة في إطار سعي مصر لنقل رسالة مهمة للمجتمع الدولي بتأثيرات الأزمات الإقليمية والدولية، وضرورة توافق المجتمع الدولي على طرح حلول لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مضيفا أن هناك جزء من هذه اللقاءات سيكون التركيز فيها على قضايا تغيير المناخ وعرض ما حققته مصر وأنجزته في هذا الإطار.

وأضاف أن الرئيس السيسي سيعقد سلسلة من اللقاءات المهمة في هذا الإطار مع عدد من قادة المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية وعناصر المجتمع الدولي، لافتا إلى أن القمة لها عنوان هو نظام مالي جديد أي نظام أكثر استقرارا ورسوخا والتركيز على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية ومواجهة إشكالية الفقر.

وأكد فهمي، أن الشخصيات الدولية التي سيلتقي بها الرئيس مهمة جدا، لافتا إلى أن الرئيس سيركز على عدة نقاط، منها دعم مصر للجهود الدولية لمواجهة أزمة الغذاء، التغييرات المناخية وكيفية التعامل معها، هذا إضافة إلى مناقشة إصلاح البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية المالية وغيرها.

وشدد على أن مشاركة مصر مهمة للغاية لأن قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد” لها هدف آخر وهو وضع ميثاق لنظام مالي جديد لتوفير الدعم والتنمية الاقتصادية، متابعا: “عمق العلاقات بين البلدين يسمح بمناقشة كافة القضايا والرئيس سيلتقي الرئيس ماكرون على هامش القمة وهذا يؤكد طبيعة العلاقات الهامة”، لافتا إلى أن فرنسا شريك اقتصادي كبير لمصر ومصر أكثر اهتمام بالنسبة للشركات الفرنسية العاملة في القاهرة والعلاقات جيدة، مشددا على أن هناك حضور دولي كبير سينعكس على مجمل اللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي مع قادة وزعماء العالم المشاركين في هذه القمة.