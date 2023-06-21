الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يحضرها الرئيس السيسي غدا.. أجندة قمة "من أجل ميثاق عالمي جديد" في باريس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تنعقد غدًا الخميس فى العاصمة الفرنسية باريس على مدار يومين، قمة دولية مهمة تحت مسمى "من أجل ميثاق مالى عالمى جديد"، بهدف إرساء قواعد نظام مالى جديد يكون أكثر عدلًا وتضامنًا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، لعل أبرزها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.

 

تنطلق القمة في قصر "برونيار"، بمشاركة أكثر من 300 من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما ستسمح القمة بإجراء مناقشات على أعلى مستوى بين رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات والصناديق والقطاع الخاص. 

 

وترصد “الدستور” أجندة قمة "من أجل ميثاق عالمي جديد" حسب ما ذكره موقع القمة.

 

- تنعقد القمة على مدى يومي 22 و23 يونيو في كل من قصر برونجنارت، ومقري اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس. 

 

- تنطلق أعمال القمة صباح الخميس بحفل افتتاحي يتضمَّن كلمة لماكرون، وخطابات لممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى رسالة للقمة من موتلي، وجوتيريش.

 

- بعد ذلك تنعقد 6 طاولات مستديرة تناقش الأولى "تطوير نموذج بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة تحديات القرن الـ21"، فيما تناقش الثانية "نموذجاً جديداً لشراكات النمو الأخضر"، وتبحث الثالثة "توجيه الديون وحقوق السحب الخاصة"، وتستعرض الرابعة "الابتكار بالأدوات والتمويل لمعالجة نقاط الضعف الجديدة".

 

- تتناول الطاولة المستديرة الخامسة "ضمان معلومات وبيانات أكثر موثوقية وقابلة للمقارنة"، فيما تركز الطاولة المستديرة السادسة على "تعبئة القطاع الخاص لأهداف التنمية المستدامة: البنية التحتية المستدامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

 

- بالتزامن مع هذه الطاولات المستديرة، سيُعقد خلال اليوم الأول للقمة نحو 30 حدثاً في أشكال مختلطة، مع التركيز على مناقشة أهداف التنمية المستدامة.

 

- يختتم اليوم الأول للقمة فعالياته بعشاء عمل للرؤساء المشاركين يستضيفه الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه.

                    

- أمَّا اليوم الثاني والأخير للقمة الموافق الجمعة 23 يونيو، فسيشهد تقديم نتائج مداولات الطاولة المستديرة، وحواراً رفيع المستوى، إضافة إلى إيجاز صحافي عن أعمال القمة.

ئيس عبد الفتاح السيسي التحديات العالمية الاقتصادي الابتكار الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الفرنسية باريس

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