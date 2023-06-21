محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى مبادرة "من أجل مصر" لتوريد اللحوم

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مصطفى محمود وأحمد الزغبي، لمتابعة سير العمل في مبادرة من أجل مصر لتوريد اللحوم البلدي، وذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول جهود تنفيذ المبادرة، مشددًا على أهمية توفير اللحوم البلدي بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم خلال عيد الأضحى.

وفي سياق متصل، شدد محافظ بورسعيد على توافر كل السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل داخل المنافذ التموينية المتنوعة على مستوى المحافظة، كما وجّه الأجهزة المختصة بمتابعة منافذ بيع اللحوم وأسعارها وجودتها، مؤكدًا أن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من السلع الأساسية والغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.