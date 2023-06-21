الولايات المتحدة تعلن قيمة المساعدات المالية لـ أوكرانيا

أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، تقديم بلاده مساعدات اقتصادية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار.

وقال خلال كلمته في مؤتمر لندن بشأن إعادة إعمار أوكرانيا، أن المساعدات الاقتصادية المقدمة لأوكرانيا تتركز على الاستجابة لاحتياجاتها في “مجال الطاقة وإصلاح البنية التحتية التي تضررت جراء الحرب”.

وأشار بلينكن، إلى أن هناك 250 مليون دولار ستخصص لمساعدة أوكرانيا في إصلاح وتحديث “شبكات التمويل بالطاقة”، مؤكدا أن الحلفاء سيواصلون دعم الإصلاحات الاقتصادية في أوكرانيا والوقوف إلى جانبها مهما طالت المدة.