الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. نشأت العمدة يطالب بمنع تصدير "خامات التعدين"

نشأت العمدة
نشأت العمدة

طالب النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمنع تصدير الخامات التعدينية في صورتها الأولية، أو فرض رسوم عليها حال تصديرها كمواد خام.

جاء ذلك خلال مشاركته  في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة- تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال العمدة إن تصنيع هذه المواد يمثل قيمة مضافة لها بما يساهم في زيادة موارد الدولة، من خلال التصدير بأسعار مرتفعة وبالعملة الصعبة.

وأضاف: "منع تصدير المواد الخام يساهم في تنفيذ خطة الدولة نحو التوسع في التصنيع المحلي، لا سيما وأن مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها للتصنيع الداخلي بدلًا من تصدير المواد في صورتها الأولية".

في السياق ذاته، طالب عضو مجلس النواب بأهمية عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لتقوم بدورها في زيادة الفرص الاستثمارية على النحو الأمثل، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد النائب محمد نشأت العمدة على ضرورة الإسراع في إصدار قانون الصناعة الموحد، والذي سيقضي على كل السلبيات وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين، قائلا: نحتاج تشريعا يساهم في إزالة كل المعوقات.

الاقتصاد الوطني الحوار الوطنى الخامات التعدينية الصناعات الصغيرة والمتوسطة الفرص الاستثمارية العملة الصعبة

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