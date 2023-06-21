غنيم: "المجتمعات العمرانية" أسهل جهة إتمام تسجيل وإشهار الملكية

قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن الهيئة لديها التزام كامل بالقانون واللائحة المنظمة وتعد أسهل جهة في إتمام عملية التسجيل وإشهار الملكية، كما تستمع جيداً لمناقشة المطورين العقاريين في كل ما يؤدي إلى التيسير لصالح المواطن والمستثمر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الارتقاء بالمنظومة العقارية وتيسير إجراءات تسجيل العقارات والأراضي، بالمدن الجديدة، حيث تم مناقشة دور القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المهندس آمين غنيم أن بدأت الهيئة في وضع حلول عاجلة بالتعاون مع مصلحة الشهر العقاري، لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات لكافة الوحدات المباعة من المطورين العقاريين، كما قامت بتغيير اللائحة العقارية بما يتماشى مع السوق العقاري، مؤكداً أن الهيئة تدرس حالياً تفعيل التسجيل الجزئي للمشروعات التي تصل فيها نسب التنفيذ إلى 80% لما فيه صالح العملاء والحفاظ على حقوقهم، فضلا عن تفعيل قرار تقسيط رسوم التنازل على مدار عام.

وطالب المطورين العقاريين بضرورة إجراء تعديل تشريعي يسمح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتراخيص للأراضي وتسجيل الوحدات بالمدن الجديدة تيسيراً على المطورين العقاريين، وتوفير شهادة لكل عقار بالإضافة إلى الاعتداد بالقرار الوزاري في توفير الأوراق اللازمة لتسجيل العقار بالشهر العقاري، وتفعيل الرقمنة في إنهاء الإجراءات والموافقات بين الجهات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون التطوير العقاري بما يسهم في عملية تصدير العقار للخارج، وأن تكون شهادة ميلاد الأرض مع المطابقة وأن تعد المطابقة شرط وإلزام على المطور.