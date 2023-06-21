"الدستور" تكشف كيف أعاد أوسوريو مصطفى الزناري من جديد

نجح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في منح مصطفى الزناري، قبلة الحياة داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، حيث ظهر اللاعب بمستوى فني وبدني عالي خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب.

وعلمت "الدستور" أن كارلوس أوسوريو أبلغ اللجنة الفنية بنادي الزمالك رغبته الشديده في استمرار مصطفى الزناري ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، ورفض رافضاً قاطعاً رحيل اللاعب.

وأوضح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للجنة الفنية بالقلعة البيضاء أن مستوى مصطفى الزناري تطور بشكل كبير، وأصبح من الركائز الأساسية في التشكيلة التي يعتمد عليها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد أوسوريو بمجهود الزناري في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سيمنحه الفرصة في المباريات القادمة بشكل كامل.

وقام المدير الفني للزمالك ، بتجربة مصطفى الزناري في مركز الظهير الأيمن بمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة الودية الأخيرة وظهر بشكل طيب، قبل أن يعيده لمركز قلب الدفاع في آخر دقائق اللقاء.