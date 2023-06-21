الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة موظف متورط بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة

جريدة الدستور

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، بإحالة موظف بتهمة غسل 15 مليون جنيه في تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات بالقاهرة للمحاكمة.

وتبين اتهام موظف بإحدى الجهات الحكومية، بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس شركات، وشراء العقارات والسيارات.

وأوضحت التحريات إيداع المتهم بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي تورط فيها المتهم بـ15 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

جهات التحقيق شراء عقارات سيارات محاكمة

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