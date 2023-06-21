الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نادي الاقتصاد الجزائري: 300 شركة جزائرية ترغب في بناء شراكة مع مصر

رجال الاعمال
رجال الاعمال

قال سعيد منصور، رئيس نادي الاقتصاد الجزائري، إن الوفد الجزائري الذي يزور مصر حاليا يضم رجال الأعمال المتخصصين في قطاع غيار السيارات والصيانة وبيع السيارات ومستوردي الشاحنات والمعدات النقل والآلات الزراعية، مشيرا إلى أن نادي الاقتصاد الجزائري جمعية وطنية مستقلة تضم 300 شركة ورجل أعمال، وترغب في بناء شراكات استراتيجية علي مستوي منظمات الأعمال بالبلدين والشركات المصرية.

وأكد منسور أن الاقتصاد الجزائري يشهد تغيرا إيجابيا على المستوى الاقتصادي وكذلك جذب رؤوس الأموال في ظل وجود قانون جديد للاستثمار، لافت إلى أن زيارة الوفد الجزائري لمصر تأتي في إطار تأسيس مؤسسة إفريقية متخصصة في توزيع قطع غيار السيارات واغتنام الفرص لعمل تشابيك للعلاقات للتعاون في تطبيق البرنامج الاقتصادي الجديد لدولة الجزائر.

وأفاد أن هناك مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي مع الجزائر وخاصة في قطاعات تربية أسماك من مصر وأيضا الطاقة الشمسية المتطورة في مصر، بجانب الرقمنة والتكنولوجيا والفلاحة والبذور بجانب مجالات الإسكان والبناء.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية حريصة للتشارك مع الجانب الجزائري لتحقيق المصالح المشتركة في إطار دورها في إحداث تشابك بين رجال الأعمال كما رحب تنظيم زيارة إلى الجزائر والالتقاء دوريا للتعرف عن قرب على الفرص المتاحة.

وأضاف نتطلع للاتحاد معا لإعطاء مردود اقتصادي للبلدين الشقيقين واللذان لديهم فرص وإمكانيات اقتصادية وهذا دورنا أن نضيء الطريق لمجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الزيارة نقطة انطلاق للمضي قدما لتفعيل القطاعات الاقتصادية كافة وايضا علي مستوي الصناعات المغذية لصناعة السيارات والقطاع الزراعي.

ولفت يوسف إلى أن سوق السيارات وقطع غيار السيارات في مصر قطاع كبير وسوق استهلاكي ينمو وفي تزايد مستمر مع وجود فرص نمو للتوسع سواء في التصدير أو الإنتاج، مضيفاً أنه توجد فرص كبيرة للشركات المصرية في المجال الزراعي ومنها تصدير الأسمدة واستيراد المعدات الزراعية وفي البذور.

300 شركة شراكات استراتيجية شركات المصرية سيارات

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