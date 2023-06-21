الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محاكمة ترامب.. السجلات السرية تنبئ بـ"معركة طويلة الأجل"

ترامب
ترامب

حددت قاضية المقاطعة الأمريكية أيلين كانون موعدًا أوليًا لمحاكمة تعقد في 14 أغسطس المقبل في فلوريدا بشأن الاتهامات الفيدرالية الموجهة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاحتفاظ عمداً بسجلات حكومية سرية وعرقلة سير العدالة، وفقًا لأمر محكمة صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، وعد المحامي الخاص بوزارة العدل في القضية، جاك سميث، بمحاكمة سريعة بعد لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة تتهم ترامب بالاحتفاظ عمدا بسجلات حكومية سرية وعرقلة العدالة.

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الأدلة السرية وتعقيدات التعامل معها

يقول الخبراء القانونيون إن “تعقيدات التعامل مع الأدلة السرية للغاية والدرجة التي يتحدى فيها الفريق القانوني لترامب الاقتراحات الحكومية السابقة للمحاكمة والطريقة التي يدير بها القاضي الجدول الزمني” تؤدي جميعها إلى محاكمة غير سريعة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الأمر الأخير جاء بعد أن أمر قاض أمريكي يوم الإثنين محامي الدفاع عن ترامب بعدم الكشف عن أدلة في قضية الوثائق السرية لوسائل الإعلام أو الجمهور.

كما وضع أمر قاضي الصلح الأمريكي بروس راينهارت شروطا صارمة على وصول ترامب إلى المواد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تقديم ترامب للمحاكمة في محكمة اتحادية في ميامي يوم الثلاثاء الماضي، دفع خلالها بأنه غير مذنب في اتهامات بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق الأمن القومي عندما ترك منصبه وكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق عاما صعبا للغاية وقبل انطلاق التجهيزات النهائية لانتخابات مليئة بالتحديات القضائية 2024، حيث يسعى ترامب بأن يفوز بثقة الجمهوريين للترشح عن الحزب في الانتخابات المقبلة، في ظل منافسة شرسة من بعض أبرز نواب ومسؤولي الحزب.

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محلل سياسى يكشف مفاجأة عن الوثائق السرية.. وفرص تزيد حظوظ ترامب بالانتخابات

ترامب محاكمة أغسطس القضاء الأمريكي محكمة الفيدرالية

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