استطلاع أمريكى: ارتفاع شعبية ترامب على حساب بايدن رغم التهم الموجهة إليه

بنسبة 45 %

كشفت استطلاعات رأي أمريكية، عن ارتفاع شعبية الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب على حساب الرئيس الحالي جو بايدن في سباق انتخابات الرئاسة 2024، رغم عشرات التهم التي يحقق معه بشأنها والتي قد تنتهي بسجنه لعشرات السنوات.

وكشف استطلاع للرأي، أجراه موقع " Messenger" الأمريكي بالتعاون مع شركة "HarrisX" الأمريكية، عن أن 45% من الناخبين قالوا إنهم سيدعمون ترامب، فيما قال 43% إنهم سيدعمون جو بايدن، بينما قال 12% إنهم غير متأكدين من اختيارهم بين بايدن وترامب.

وقال موقع " Messenger" الأمريكي في تقرير له اليوم، إن الاستطلاع شمل 930 ناخبًا مسجلًا، وأجري في الفترة من 15 إلى 16 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن ترامب احتفظ بنسبة 86% من التأييد من الجمهوريين، بينما حصل بايدن على تأييد 82% من الديمقراطيين، كما تراجع دعم المستقلين لبايدن إلى 39%، فيما بلغ دعم ترامب وسط هذه الفئة 43%، بينما لم يقرر 18% اختيارهم.

ترامب يتفوق على بايدن في استطلاعات الرأي

وأوضح دريتان نيشو، الرئيس التنفيذي وكبير استطلاعات الرأي في "HarrisX" "لم تتغير ديناميكية سباق انتخابات الرئاسة لعام 2024 كثيرًا، بسبب لائحة اتهام ترامب، أو توصل بايدن لاتفاق بشأن سقف الديون مع الكونجرس، وقد يكون ذلك بسبب عدم تركيز أي من المرشحين البارزين طاقتهما ورسائلهما على القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين".

وحسب الاستطلاع تفوق ترامب على بايدن بفارق نقطتين مئويتين، فيما تم إجراء الاستطلاع بحسب التقرير خلال أسبوع حافل بالأحداث في حملة 2024، حيث وجهت إلى ترامب 37 تهمة في محكمة ميامي يوم الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى أن ترامب يتقدم على جميع منافسيه حتى الآن من مرشحي الرئاسة رغم الاتهامات الموجهة له.

وقال الموقع الأمريكي إن استطلاعات أخرى صدرت هذا الأسبوع، تظهر أن السباق الانتخابي بات محكمًا ومشتعلًا، حيث وجد استطلاع أجرته مجلة "إيكونوميست" مع شركة "يوجوف" في الفترة من 10 إلى 13 يونيو الجاري أن بايدن وترامب متعادلان بنسبة 41% فيما وجد استطلاع لـ"كوينيبياك" من 8 إلى 12 يونيو الجاري أن بايدن يتقدم على ترامب بنسبة 48-44%، وهي نسب متقاربة بين الغريمين.