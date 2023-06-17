السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: ترامب هو الرابح الأكبر سياسيًا من وراء لائحة اتهامه فى قضية الوثائق

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إظن الرئيس السابق دونالد ترامب هو الرابح الأكبر سياسيًا من وراء لائحة اتهامه في قضية وثائق مارالاجو، وأن القضية المنظورة ضد الرئيس السابق تُسبب ضرر سياسي مباشر لخصومه.


وأضاف الصحيفة، أن خصوم ترامب يكافحون من أجل جذب الانتباه الإعلامي الذي استحوذ عليه الحزب الجمهوري للدفاع عن الرئيس السابق، معلقة “يواجه دونالد ترامب اتهامات جنائية خطيرة لانتهاكه قانون التجسس وعرقلة سير العدالة، لكن الضرر السياسي المباشر لم يشعر به المدعى عليه بشكل حاد، بل خصومه الآخرون على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة”.

وكان توجيه الاتهام لمرشح رئاسي في يوم من الأيام نقطة ضعف رئيسية في المنافسة التمهيدية للحزب الجمهوري، ربما تم الاستيلاء على التفاصيل الضارة حول النشاط غير القانوني كأمثلة على عدم اللياقة للمنصب والمعركة القانونية التي يُنظر إليها على أنها إلهاء.

وقالت الصحيفة البريطانية: “اشتكى مستشارو حملات أخرى بشكل خاص من أن ترامب قد امتص الكثير من الأكسجين بحيث لا يمكن لمرشحيهم جذب الانتباه ما لم يوافقوا على مناقشة ترامب وفرصه في ضربهم كما لو كانوا أي معلق سياسي آخر”.

ونوقشت الشكوى على نطاق واسع، لدرجة أن بعض مساعدي ترامب قد سمعوا عنها وطوروا اختبارهم الخاص، لكن ما كان أكثر خطورة بالنسبة لخصوم ترامب هو أنه عندما تم حجزهم للظهور في البرامج الإخبارية ، وفقًا لمستشاريهم، عليهم أن يتذكروا توخي الحذر لتقديم إجابات هم على يقين من أنها لن تنفر قاعدة ترامب.

انتقد حاكم فلوريدا اليميني رون ديسانتيس، أقرب منافس لترامب في السباق الرئاسي لعام 2024، الرئيس السابق ولكن بمهارة فقط، وبدا أن تعليقاته الأوسع على القضية كانت بمثابة إدانة عامة لما يتصور بأنه "تسليح" لوزارة العدل.

وبقى نائب الرئيس السابق لترامبظ، مايك بنس، في الوسط بعد أن أصبحت التهم الواردة في لائحة الاتهام علنية، ووصف تصرفات ترامب بشأن تكديس معلومات الدفاع الوطني - بما في ذلك الأسرار النووية الأمريكية - بأنه لا يمكن الدفاع عنه لكنه لم يذهب أبعد من ذلك في انتقاداته.


وقدم السناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت وسفيرة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إجابات متباينة ، حيث أدانوا في البداية وزارة العدل لتوجيه الاتهام إلى ترامب قبل الاعتراف لاحقًا بأن الأدلة في لائحة الاتهام كانت إشكالية للغاية.

وقالت الجارديان: “فتحت الردود الفاترة وغير المؤكدة الطريق أمام فيفيك راماسوامي، رجل الأعمال الثري أيضًا في السباق الجمهوري، للحصول على بعض الاهتمام لنفسه من خلال دعم ترامب ولكن فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي العفو عن ترامب إذا تمت إدانته”.

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