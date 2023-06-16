انقسامات فى الحزب الجمهورى بعد توجيه اتهامات جنائية لـ ترامب بالانتخابات الأمريكية

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن حالة انقسام واختلاف بين الجمهوريين في الكونجرس حول ما إذا كانوا سيدعمون المرشح الأول لحزبهم، دونالد ترامب، العام المقبل إذا أدين بارتكاب جرائم فيدرالية.

يقول بعض المشرعين من الحزب الجمهوري إنهم لا يستطيعون دعم "مجرم" مدان للبيت الأبيض، ويتردد آخرون في دعمه، حيث أعرب بعض الجمهوريين الأكثر ميلًا إلى اليمين عن عدم ارتياحهم لدعم ترامب بعد إدانة ما زالت افتراضية، بعد أن أصبح أول رئيس سابق يتم اتهامه فيدراليًا، في حين قال العديد من أعضاء الحزب الجمهوري من يمين الوسط إن ردودهم ستتوقف لحين الفصل النهائي.

وقال النائب تيم بورشيت، من ولاية تينيسي، وهو أحد الجمهوريين الأكثر تحفظًا في مجلس النواب، إنه لن يكون على ما يرام في وجود مُدان باعتباره مرشح الحزب الجمهوري لعام 2024.

وأكد النائب كين باك، جمهوري من كولو، الذي انتقد قادة الحزب الجمهوري من اليمين، أن الإدانة بجناية ستكون بمثابة كسر للصفقة، موضحًا: "أنا بالتأكيد لن أدعم مجرمًا مدانًا للبيت الأبيض".

وقالت الشبكة الأمريكية إنه بموجب النظام القانوني الأمريكي يُفترض أن ترامب بريء حتى تثبت إدانته، وقد دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الـ37 المتعلقة بسوء التعامل مع الوثائق السرية.

والتزم معظم الجمهوريين في مجلس النواب الذين يمثلون المناطق التنافسية التي فاز بها الرئيس جو بايدن في عام 2020، الصمت، أو تجنبوا مناقشة الاتهامات، ويسعى الديمقراطيون إلى استخدام القضية ضدهم سياسيًا من خلال تصوير الحزب الجمهوري الداعم لترامب على أنه حزب يعارض تطبيق القانون.

على الطرف الآخر، قال النائب دون بيكون، جمهوري، وهو الاستثناء في تلك المجموعة، حيث قال: "لا توجد وسيلة للدفاع عن سلوك ترامب المزعوم على النحو المنصوص عليه في لائحة الاتهام".

ويحتفظ الجمهوريون الآخرون في مناصب بارزة بخياراتهم مفتوحة، في الوقت الحالي، وعندما يُسألون عما إذا كانت الإدانة الجنائية ستكلف ترامب دعمهم في الانتخابات العامة لعام 2024.. قالت النائبة كاثي مكموريس رودجرز، عضوة مجلس النواب عن ولاية واشنطن، التي تترأس لجنة الطاقة والتجارة القوية: "سأعبر هذا الجسر عندما يأتي ذلك، وسأرد وقتها".

وأوضح النائب جاريت جريفز، جمهوري من لوس أنجلوس، وهو حليف وثيق لرئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، جمهوري من كاليفورنيا، الذي ساعد في التفاوض بشأن قانون سقف الديون مع البيت الأبيض- أن الإدانة المحتملة بارتكاب جناية ستؤثرعلى قدرته على دعم الرئيس الرئاسي المرشح، طالما أن ذلك الشخص خضع لإجراءات قانونية عادلة.

ويهاجم معظم الجمهوريين، بمن فيهم مكارثي وكبار نوابه، لائحة الاتهام، ويشيرون إلى أن نتيجة القضية سيكون لها تأثير ضئيل على تفكيرهم.

وقال النائب بايرون دونالدز، جمهوري من فلوريدا، والذي أيد ترامب لمنصب الرئيس، إنه سيتعين عليه الانتظار ومشاهدة ما سيحدث قبل أن يقرر ما إذا كانت الإدانة ستجعله يسحب دعمه.

وأكد النائب بوب جود، جمهوري من فرجينيا، وهو عضو في كتلة الحرية شديدة المحافظة، أنه أيد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لمنصب الرئيس "لأنني أعتقد أنه يمنحنا أفضل فرصة للفوز في الانتخابات المقبلة"، ووصف الاتهامات بأنها هجوم سياسي.