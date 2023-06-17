السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى يكشف مفاجأة عن الوثائق السرية.. وفرص تزيد حظوظ ترامب بالانتخابات

ترامب
ترامب

قال المحلل السياسي ماك شرقاوي، إن استطلاعات الرأي تؤكد وجود فجوة كبيرة بين دونالد ترامب، رئيس أمريكا السابق ومنافسيه، مؤكدًا أن الناخبين يشعرون أن هناك استهدافًا شخصيًا لترامب، لأن الاتهامات سياسية وليست جنائية، لأن ما فعله ترامب فعله بايدن وعدد من السياسيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا أحد يعرف ما هي هذه الوثائق حتى المحلفون والقضاة لا يستطيعون الاطلاع عليها، حتى ترامب حتى يستطيع محاميه الاطلاع عليها فإنه يوكل محاميًا لكي يحصل على التصريحات الأمنية للاطلاع عليها لا بد أن يكون عضوًا بمجلس الأمن القومي سابقًا أو أن يكون مسئولًا كبيرًا. 

الوثائق السرية لا يستطيع مدعي الحكومة أو القاضي الاطلاع عليها

وتساءل كيف يؤكد محامي الحكومة أو المدعى العام أن بهذه الوثائق معلومات تمس الأمن القومي وإذا كانت كذلك فلماذا تأخر الأمن القومي 18 شهرًا للعثور على هذه المستندات واقتحام منزل ترامب؟، مشيرًا إلى أن كل هذه أسئلة يسألها الأمريكيون، وأن كل هذا سيزيد من حظوظ ترامب وهناك بعض الديمقراطيين يقفون خلف ترامب و50% منهم لا يريدون بايدن، والذي لم يحصل على البطاقة الخضراء ليكون ممثلًا للحزب وهناك جرائم ضده ومن المقرر أن يخضع للتحقيقات هو الآخر، لأنه حقق مكاسب مالية وقت حكم أوباما هو ونجله.

المحلل السياسى دونالد ترامب الوثائق السرية الديمقراطيين بايدن مدعي الحكومة

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