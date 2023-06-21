أسامة ربيع: استخدام 45 قاطرة يوميًا لزيادة أعداد السفن العابرة للقناة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المحور الثاني من الاستراتيجية الخاصة بقناة السويس، يتمثل في تحديث الأسطول البحري وتعظيم الاستفادة من أسطول الهيئة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع، والذي انطلق قبل قليل، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية؛ للكشف عن إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات وإعلان حصادها تزامنًا مع انتهاء العام المالي.

وأضاف ربيع، أنه يتم حاليًا استخدام 45 قاطرة يوميًا؛ لزيادة أعداد السفن العابرة بالمجرى الملاحي، فيما تم الانتهاء من استلام 6 قاطرات بقوة شد تتراوح ما بين 9 و15 طنًا، بالإضافة إلى 6 قاطرات أخرى بقوة شد 75 طنًا، و4 قاطرات في ترسانة بورسعيد بقوة شد 70 طنًا.

ويقام المؤتمر بمحافظة السويس، كما تتضمن فعاليات المؤتمر إجراء جولة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس.