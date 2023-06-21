الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ربيع: إنهاء 90% من مشروع القطاع الجنوبي لقناة السويس.. والافتتاح آخر العام

جريدة الدستور

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس سيسهم في تفادي الحوادث بشكل عام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، للفريق أسامة ربيع، الذي انطلق قبل قليل، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية؛ للكشف عن إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات وإعلان حصادها تزامنًا مع انتهاء العام المالي.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، إن الأمان الملاحي مطلوب والذي يتحقق بعد انتهاء مشروع القطاع الجنوبي لقناة السويس كاملًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 90% من المشروع وسيتم افتتاح المشروع بالكامل آخر العام الجاري.

وأوضح أن العمل في المشروعات ليس قائمًا على قناة السويس فقط، وإنما يمتد إلى تطوير مشروعات قومية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من تطوير موانئ العريش ودمياط وجرجور وميناء الأدبية وجميع البحيرات في مصر، بالإضافة إلى العمل في اختناقات نهر النيل.

ويقام المؤتمر بمحافظة السويس، كما تتضمن فعاليات المؤتمر إجراء جولة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس.

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