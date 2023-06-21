قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

يرغب قطاع كبير من العاملين بالقطاع الخاص في معرفة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاع الخاصة، وذلك بالتزامن مع صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتحديد عدد أيام إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو 2023، المدفوعة الأجر للعاملين في في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال.

قرار إجازة عيد الأضحى 2023 القطاع العام

وأصدر أمس الثلاثاء «مدبولي» قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وبناء على هذا القرار سيحصل العاملون في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة على إجازة عيد الأضحى 2023 بداية من 27 يونيو وحتى 3 يوليو وبأجر كامل، وفقا لقانون العمل المصري وطبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

قرار وزارة القوى العاملة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

وحول قرار وزير القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الخاص، فمن المنتظر صدور القرار خلال الساعات المقبلة، لتحديد عدد أيام الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ومن المتوقع صدور قرار وزير القوى العاملة إجازة عيد الأضحى، منح العاملين بالقطاع الخاص عطلة رسمية لمدة 7 أيام على غرار قرار رئيس مجلس الوزراء.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2023

أما بالنسبة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2023 فتأتي هذا العام في منتصف أيام إجازة عيد الأضحى، يوم الجمعة، وبذلك تم ضم إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو إلى عدد أيام إجازات عيد الأضحى لتصبح الإجازة الرسمية 7 أيام في القطاع العام والخاص.