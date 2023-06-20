الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات يوليو قبل إجازة عيد الأضحى

معاشات
معاشات

وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

وقال عوض، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 29 مليار جنيه شهرياً.

أصحاب المعاشات أصحاب المعاش الأضحي المبارك البريد المصري التوجيهات الرئاسية

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