الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن تطلق مبادرة "الأب القدوة" لترسيخ التنشئة الأسرية السوية والسليمة

نيفين القباج
نيفين القباج

تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مبادرة “الأب القدوة” لترسيخ الدور الأسري والتنشئة الأسرية السوية والسليمة باعتبار الأب قدوة لأبنائه وتأكيد على دوره كعماد للأسرة.

ويأتي اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي، بإطلاق تلك المبادرة تأكيدًا على معيار عطاء الأب والحاجة إلى استعادة الدور الأبوي داخل الأسر خاصة مع زيادة التحديات والصعاب التي أصبحت تواجه الأسرة المصرية وتزعزع العلاقات بداخلها، سواء العلاقة بين الزوج والزوجة، أو بين الأب وأولاده.

وأعلنت وزارة التضامن، أن شهر يونيو يتزامن مع شهر التربية الإيجابية، وسيشهد ولأول مرة إطلاق مبادرة “الأب القدوة” التي تستهدف التأكيد على دور الأب في تأمين الكيان الأسري، في الحياة الأسرية السليمة والتنشئة السوية للأطفال

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وزارية لبلورة مبادرة تربوية تدعم الآباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية بعنوان "التربية.. مشاركة" برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية كل من الوزارات المعنية بقضايا التربية الأسرية، وإزاء دورها وفى كل الفعاليات أكدت وزارة التضامن الاجتماعى على دور الأسرة فى تنشئة الطفل تنشئة سليمة.
 

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