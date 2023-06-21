الأمن العام يضبط 8 عناصر إجرامية بـ37 كيلو مخدرات بدمياط

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – فارسكور – الزرقا - كفر سعد – كفر البطيخ، وأقسام شرطة ثان دمياط – دمياط الجديدة - رأس البر.

أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 25 كيلوجراما، بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 8 متهمين لهم معلومات جنائية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.