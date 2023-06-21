الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 8 عناصر إجرامية بـ37 كيلو مخدرات بدمياط

مخدرات
مخدرات

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – فارسكور – الزرقا - كفر سعد – كفر البطيخ، وأقسام شرطة ثان دمياط – دمياط الجديدة - رأس البر.

أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 25 كيلوجراما، بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 8 متهمين لهم معلومات جنائية. 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط حملة أمنية

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