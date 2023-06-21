الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الأربعاء، 6 آلاف سائح على متن 11 رحلة  طيران دولية أوروبية، وذلك ضمن 118 رحلة طيران تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي، وحتى الجمعة المقبل.

وتبيّن من كشوف الوصول اليومية أنه من المقرر أن تصل اليوم 5 رحلات طيران ألمانية، ورحلة من بولندا، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلتان من التشيك، ورحلة من النمسا، ورحلتين من إيطاليا. 

كما تبيّن من كشوف الرحلات أن المطار يستقبل 118 رحلة طيران خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوروبية مختلفة، أكثرها وصولا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا.

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