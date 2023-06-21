الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: توزيع 700 بون مواد غذائية بـ150 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ،  المحاسب محمد الشاذلي رئيس قطاع البنك الزراعى فرع المنوفية، حيث تم بحث أوجه التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة والبنك الزراعى المصري للمساهمة فى تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في شتى المجالات ولاسيما مجال الانتاج الزراعى والحيوانى بما يعود بالنفع على مواطنى المحافظة.

خلال اللقاء، أشار محافظ المنوفية إلى استلام عدد 700 بون لصرف مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة بقيمة إجمالية 150 ألف جنيه كمساهمة من البنك الزراعى لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتلك الفئات المستحقة تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك،  على أن يتم صرف البونات من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين ، مؤكدا أن عملية التوزيع ستتم من خلال التنسيق التام بين المحافظة والبنك الزراعى لتحديد الحالات المستحقة وفق لجنة المساعدات بالديوان العام .

يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتو فير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية و تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك.

وفى نهاية اللقاء ، أهدى محافظ المنوفية رئيس البنك الزراعي درع المحافظة كهدية تذكارية تقديرا للتعاون المثمر و المساهمة في النهوض والارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تفعيلا لمبدأ التكافل الاجتماعى، مؤكدا استمرار التعاون للارتقاء بالخدمات و العمل على إحداث تنمية شاملة بالمحافظة.

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