الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تطلق "هي - لياقة وصحة" لتعزيز صحة موظفاتها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني والرياضة بين الفتيات وتشجيعهن على ممارسة الرياضة بانتظام وتبني أساليب حياة صحية.

وفي السياق، أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية التربية الرياضية للبنات، مبادرة تحت عنوان "هي - لياقة وصحة"، بهدف تعزيز الصحة واللياقة البدنية للعاملات سواء موظفة أو عاملة بجميع الفئات والأعمار بالجامعة.

وأوضح الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة تهدف إلى بناء جيل صحي ونشيط، وتعزيز الثقة والاعتماد على الذات.

وأكدت الدكتورة أمل عبدالله، عميد كلية التربية الرياضية للبنات، أن هذه المبادرة تعتبر استمرارًا للجهود التي تبذلها الكلية في تعزيز الرياضة واللياقة البدنية، ودعم القيم الصحية في المجتمع.

ولاقت هذه المبادرة استحسانًا وتفاعلاً كبيرًا حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية والتوعية بأهمية الممارسة الرياضية، وتأتي كلية التربية الرياضية للبنات بدور رائد في تحقيق هذه الأهداف.

وأقيمت المبادرة تحت إشراف الدكتورة مها عبد الرحيم، أمين الجامعة المساعد، وقامت بتنفيذ المبادرة الدكتور  سارة البيه وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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