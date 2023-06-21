تأجيل معارضة إسلام جابر فى قضية سرقة عقد زواج عرفى لـ12 يوليو

أجلت محكمة جنح الهرم، الأربعاء، معارضة إسلام جابر، لاعب نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بالمصاريف، في قضية سرقة عقد الزواج العرفى، لجلسة 12 يوليو للمرافعة.

وطالب محامي إسلام جابر، خلال المرافعة بتأجيل الجلسة استعدادًا للجلسة المقبلة.

في وقت سابق قضت محكمة جنح الهرم، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف، للاعب كرة القدم لاتهامه بسرقة عقد زواج عرفي، في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيًا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محام حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.