الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": القوات الإسرائيلية تقتحم المصلى القبلى بالمسجد الأقصى

جريدة الدستور

اقتحمت القوات الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك فيما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في باحاته، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت الوكالة الرسمية لفلسطين «وفا» إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، كما نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.

المسجد الأقصى المسجد الأقصى المبارك القاهرة الإخبارية المصلى القبلي بـ المسجدالأقصى القوات الإسرائيلية إسرائيل شرطة الاحتلال

الأكثر قراءة

"البريد" يحذر من رسائل تخترق حسابات العملاء: "لا تضغطوا على الروابط المجهولة"

محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدى لجميع أشكال التعديات والإشغالات وإغلاق المنشآت المخالفة

"المتحدة" تستضيف نويل روبرتسون فى زيارة إلى المتحف المصرى الكبير

البلوجر نويل روبرتسون فى ضيافة "معكم منى الشاذلى"

إسلام جابر يصل لحضور جلسة المعارضة على حبسه فى "الزواج العرفى"

الغضبان: الشباب الثروة الحقيقية لمصر ويجب استغلال أفكارهم وآرائهم البناءة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله