"القاهرة الإخبارية": القوات الإسرائيلية تقتحم المصلى القبلى بالمسجد الأقصى

اقتحمت القوات الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك فيما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في باحاته، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقالت الوكالة الرسمية لفلسطين «وفا» إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، كما نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.