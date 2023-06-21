المشدد 5 سنوات لمزارع يتاجر فى الأسلحة النارية بأسيوط

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد 5 سنوات بحق مزارع لاتجاره في الأسلحة النارية بقرية العزية بمركز منفلوط في القضية رقم 1969 لسنة 2022 جنايات منفلوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر وإبراهيم علام عبد الحليم، الرئيسين بالمحكمة، وأحمد محمد فهمي، نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبوالريش وفنجري عبد الرحيم.

البداية كانت بورود معلومات لمعاون مباحث مركز شرطة منفلوط تفيد قيام "ر. ع" فلاح مقيم بقرية العزية، وتوصلت التحريات السرية إلى قيام المتهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة متخذًا من مسكنه مكانًا لإخفائها.

باتخاذ الإجراءات قاد معاون مباحث مركز شرطة منفلوط قوة من الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم وبتفتيش المنزل عثر على جوال بلاستيكي وبفضه عثر بداخل على سلاح ناري بندقية آلية وخزينة فارغة وكذلك 4 فرد خرطوش محلي الصنع ومبلغ مالي 3000 جنيه، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار.