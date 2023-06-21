الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمزارع يتاجر فى الأسلحة النارية بأسيوط

حبس
حبس

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد 5 سنوات بحق مزارع لاتجاره في الأسلحة النارية بقرية العزية بمركز منفلوط في القضية رقم 1969 لسنة 2022 جنايات منفلوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر وإبراهيم علام عبد الحليم، الرئيسين بالمحكمة، وأحمد محمد فهمي، نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبوالريش وفنجري عبد الرحيم.

البداية كانت بورود معلومات لمعاون مباحث مركز شرطة منفلوط تفيد قيام "ر. ع" فلاح مقيم بقرية العزية، وتوصلت التحريات السرية إلى قيام المتهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة متخذًا من مسكنه مكانًا لإخفائها.

باتخاذ الإجراءات قاد معاون مباحث مركز شرطة منفلوط قوة من الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم وبتفتيش المنزل عثر على جوال بلاستيكي وبفضه عثر بداخل على سلاح ناري بندقية آلية وخزينة فارغة وكذلك 4 فرد خرطوش محلي الصنع ومبلغ مالي 3000 جنيه، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار.

فلاح جنايات أسيوط الدائرة السابعة قرية العزية مركز منفلوط المستشار معوض محمد محمود

الأكثر قراءة

"البريد" يحذر من رسائل تخترق حسابات العملاء: "لا تضغطوا على الروابط المجهولة"

محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدى لجميع أشكال التعديات والإشغالات وإغلاق المنشآت المخالفة

"المتحدة" تستضيف نويل روبرتسون فى زيارة إلى المتحف المصرى الكبير

البلوجر نويل روبرتسون فى ضيافة "معكم منى الشاذلى"

إسلام جابر يصل لحضور جلسة المعارضة على حبسه فى "الزواج العرفى"

الغضبان: الشباب الثروة الحقيقية لمصر ويجب استغلال أفكارهم وآرائهم البناءة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله