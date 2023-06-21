الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ورابط الاستعلام

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

يشغل بال الشباب خلال الفترة الحالية معرفة موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 عبر جوجل، لضمان معيشة آمنة، ولإقبال بعضهم على الزواج، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن موعد فتح باب الحجز بشقق الاسكان الاجتماعي لكافة المواطنين المستحقين.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

 ومن خلال هذه السطور تستعرض "الدستور" الموعد الرسمى لحجز شقق الاسكان الاجتماعى في عام 2023.

قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بفتح باب الحجز للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعى، وذلك لكافة المستحقين من الفقراء ومن الضحايا وذلك يكون من خلال نظام التمويل العقاري، حيث سيكون موعد شقق الاسكان الاجتماعى في مصر بدأ منذ يوم 15 من يوينو 2023 ومن المفترض أن سيستمر حتى إلى يوم 15 يوليو 2023، ومن الجدير بالذكر أن كان ميعاد حجز وحدات دار مصر من يوم “30 مايو 2023” حتى يوم “1 يونيو 2023”، وسيكون هناك شروط الحصول على الشقق بالإسكان الاجتماعى قد تم أعلنها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، ويكون هذا بهدف التخلص من الفقر ولمساعدة الفقراء.

موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي خلال عام 2023

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تعرف على موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية الاستعلام

9 خطوات للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة رابط للاستعلام عن “شقق الاسكان الاجتماعى 2023”، وقد جاءت خطوات الاستعلام كاملة عن شقق الاسكان الاجتماعى كالتالى :

  • اولا قم بالدخول على “موقع وزارة التضامن الاجتماعي” الرسمي من هنا.
  • ثانيا قم بالضغط على حجز شقق الاسكان الاجتماعى لكل المصريين.
  • ثالثا قم بالضغط على أيقونة مستخدم حالي.
  • رابعاً قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.
  • بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة طلبات أعلى الصفحه الرئيسيه.
  • ثم بالضغط على حجز الوحدات من الجدول الموجود.
  • ثم قم بتسجيل كود حجز الوحدة.
  • والقيام بالضغط على أيقونة الاختيار.

الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي

ومن الجدير بالذكر أن يتاح الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى عبر الرابط الرسمي ومن خلال الخط الساخن (1188 و5777 و5999).

وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قامت بالإعلان عن فتح باب الحجز لعدد حوالي 361 وحدة سكنية استثمارية وذلك بمواقع متميزة في مشروعات الهيئة (لؤلؤة القاهرة الجديدة) – (لؤلؤة بدر) – (لؤلؤة أكتوبر) – (لؤلؤة العاشر من رمضان) بمساحات ستتراوح من حوالي 95م2 : 155م2 تكون شاملة الجراج.

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